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موقع سقوط القمر الأوروبي، العلماء يراقبون !


يراقب العلماء سقوط القمر الأوروبي للاستشعار عن بعد ERS-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، على الأرض اليوم الأربعاء 21 فبراير، بعد نحو 30 عاما في الفضاء.

حيث أُطلق القمر الصناعي ERS-2 في عام 1995 إلى الفضاء، بعد إطلاق القمر الصناعي الشقيق ERS-1 قبله بأربع سنوات.

 وكان القمران الصناعيان ERS وقت إطلاقهما، أكثر أقمار مراقبة الأرض تطورا على الإطلاق. وفي عام 2011، تقاعد ERS-2 وبدأت عملية الخروج من المدار.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً من الخمول المداري، الناتج بسبب النشاط الشمسي، سيعود القمر الصناعي بشكل طبيعي إلى الغلاف الجوي للأرض.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إن القمر الصناعي سوف ينقسم إلى أجزاء أثناء عودته، وسيحترق معظمها. حيث تراقب وكالة الفضاء الأوروبية هبوطه، والذي من المتوقع أن يكون على الساحل الشرقي لوسط إفريقيا.

وأي قطع تنجو من الهبوط على اليابسة سوف تنتشر على مسار أرضي يبلغ طوله مئات الكيلومترات في المتوسط وبضعة عشرات من الكيلومترات عرضا، لذلك تعد المخاطر المرتبطة بها منخفضة للغاية.

وبحسب البيانات التي تم الحصول عليها في 20 فبراير، يتوقع مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أن تتم إعادة دخول القمر الصناعي ERS-2 في الساعة 15.32 بتوقيت غرينتش تقريبا.

ولكن مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية حذر من أن توقعاته قد تتأخر بنحو أربع ساعات ونصف قبل أو بعد ذلك الوقت، وذلك جراء تأثير النشاط الشمسي الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي يؤثر على كثافة الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي على السحب الذي يتعرض له القمر الصناعي.

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موقع سقوط القمر الأوروبي، العلماء يراقبون !
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