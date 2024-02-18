الجديد من زلات بايدن، يطلب تمويل الناتو بدل أوكرانيا!

كعادته في خلط المسميات والعيش في الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن زلة لسان جديدة، حيث خلط بين الناتو وأوكرانيا وهو يتحدث للصحافيين أثناء خروجه من موكبه، عن مشروع في الكونغرس لتمويل أوكرانيا، ليخطئ ويصرح عن مشروع لتمويل حلف شمال الأطلسي الناتو.

وبحسب حزمة المساعدات التي تحدث عنها الرئيس والبالغة 95 مليار دولار، سيتم إرسال 61 مليار دولار من هذه الحزمة إلى أوكرانيا، فيما سيكون التمويل على شكل معدات عسكرية.

إضافة إلى أوكرانيا، سترسل الولايات المتحدة مساعدات خارجية وإنسانية إلى إسرائيل وغزة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

وأوضح بايدن إن فكرة أننا سنسمح لحلف شمال الأطلسي بالبدء في الانقسام تتعارض تمامًا مع فكرة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ما جرى إرساله على طول طريق العودة إلى أيزنهاور يتعارض مع كلمتنا والقوات التي أرسلناها.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا، لذا، فقد حان الوقت لعودة الكونغرس إلى الوطن وإقرار التشريع الخاص بتمويل حلف شمال الأطلسي، معتبرا بأنه أمر بالغ الأهمية.

وجاءت هذه الزلة الجديدة بعد أسبوع حافل بالزلات، وسط دعوات من أطباء لبايدن لإجراء اختبار الخرف.