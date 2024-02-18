ماريا زاخاروفا تسخر من تدخين وزير خارجية أوكرانيا خلال بث مباشر

سخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصرف وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا الذي دخّن سيجاره بشراهة أثناء بث إخباري مباشر من مؤتمر ميونخ الأمني.

وسخرت زاخاروفا قائلة، يبدو أن حزمة مساعدات ميونيخ لأوكرانيا تحتوي على السيجار.

وظهر وزير خارجية أوكرانيا كوليبا وهو يدخن السيجار خلال بث إخباري أوكراني مباشر من مؤتمر ميونخ الأمني أمس السبت، وهو يجيب على سؤال حول الاجتماعات المقبلة للوفد الأوكراني معتقدا أن البث انتهى.

وكان تصرف كوليبا نتيجةً لإعلان إنسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا، وتحرير الجيش الروسي لها.