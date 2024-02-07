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قاضي لبناني رئيساً لمحكمة العدل الدولية


قررت محكمة العدل الدولية، إنتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً للمحكمة من قبل أقرانه لمدة ثلاث سنوات. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018.   ،وكان سلام سفيراً وممثلاً دائما للبنان لدى الأمم المتحدة الأمم في نيويورك من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017، قبل انضمامه إلى المحكمة.    وتمثل محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946.   حيث تتألف المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات، ويقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا).
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