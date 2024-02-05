عواصف قوية تجتاح ولايات أمريكية وتحذير من فيضانات

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إجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عاصفة قوية مصحوبة برياح شديدة ما يهدد بوقوع فيضانات وانهيارات طينية أثناء تحركها على الساحل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعلنت سلطات الولاية تحذيرات وأوامر إخلاء في مقاطعات سانتا باربرا ولوس أنجلوس وفينتورا ومونتيري، وأعلنت المدارس إغلاق أبوابها وتعليق الدروس يوم الاثنين في جميع أنحاء مقاطعة سانتا باربرا. ودنت العاصفة، التي تحمل اسم باينابل إكسبرس إلى شمال كاليفورنيا يوم السبت، عندما كانت معظم أنحاء الولاية تحت سيطرة الرياح أو الأمواج أو الفيضانات، بحيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا نادرا من رياح بقوة الإعصار تهب على الساحل الأوسط، تصل سرعتها إلى 148 كم/ ساعة من شبه جزيرة مونتيري إلى القسم الشمالي من مقاطعة سان لويس أوبيسبو. ويُتوقع أن تتحرك العاصفة على طول الساحل وتضرب منطقة لوس أنجلوس مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج على ارتفاعات عالية ثم تضرب مقاطعة أورانغ وسان دييغو يوم الاثنين. وكذلك من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على جنوب كاليفورنيا حتى يوم الثلاثاء. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد تنبأت بأن يبلغ متوسط هطول الأمطار نحو 15 سم في المناطق الساحلية والوادي بجنوب كاليفورنيا، وأن يرتفع إلى 31 سم في سفوح التلال والجبال. وتوقع خبراء الأرصاد حدوث انهيارات طينية وتدفقات للأنقاض وفيضانات.