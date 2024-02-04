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الروسي أوليغ كونونينكو يحطم رقما قياسياً فضائياً


صرّحت وكالة الفضاء الروسية، اليوم الاحد، بإن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سجل، رقماً قياسياً عالمياً لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض متجاوزاً مواطنه جينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يوماً. وأوضحت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي ألف يوم في الفضاء في الخامس من حزيران، و1110 أيام بحلول نهاية ايلول. وذكر كونونينكو لوكالة تاس في مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومتراً من الأرض، أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية. وتابع، أنا فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخراً بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد روسي. ومن الجدير بالذكر أن رحلة كونونينكو الحالية إلى المحطة الدولية، إنطلقت العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24. وتعتبر محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاونا بين الولايات المتحدة وروسيا. وفي ديسمبر، أعلنت روسكوزموس تمديد برنامج الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية مع وكالة ناسا حتى 2025.
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الروسي أوليغ كونونينكو يحطم رقما قياسياً فضائياً
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