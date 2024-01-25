دراسة حديثة: جلوس الأطفال أمام الشاشات يفصلهم عن العالم من حولهم!

حيث أكد الباحثون أنّ أي قدر من الوقت يقضيه الأطفال أمام الشاشات بدءا من عمر عام واحد يزيد خطر السلوكيات الحسية غير العادية بمقدار الضعف
كل ساعة إضافية أمام شاشة الجهاز الذكي تزيد من مخاطر مشاكل السلوك الحسي اللاحقة مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا للوسائط الرقمية
ومن أعراض إضطراب السلوك الحسي، هي فرط الحركة و نقص الانتباه و اضطراب طيف التوحد. بينما يسبب قضاء أوقات كثيرة أمام الشاشات تأثيرات كثيرة، أهمها: عدم القدرة على الاستجابة لمناداة أسمائهم وتأخر تعلم اللغة وكذلك ضعف الأداء الإدراكي .
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