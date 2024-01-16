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التصنيف العربي للجامعات، العراق بمؤخرة القائمة!


أعلن مجلس التصنيف العربي للجامعات، عن تصنيفه الأول للجامعات العربية لعام 2023، والذي يقيم 115 جامعة في 16 دولة عربية.
وحصلت الجامعات المصرية على العدد الأكبر ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف، حيث جاءت 5 جامعات مصرية ضمن أفضل 10 جامعات عربية، بالإضافة الى جامعتين سعوديتين، و2 في الامارات، وواحدة تونسية.
بالمقابل، حاز العراق على العدد الأكبر ضمن أسوأ 10 جامعات، حيث ضمت القائمة 3 جامعات عراقية، وجامعتين في ليبيا، و2 من اليمن و2 من سوريا وواحدة من الصومال.
ويتبع مجلس التصنيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية، ويقيم التصنيف الجديد المؤسسات بناء على أربعة مؤشرات رئيسية: التعليم والتعلم؛ بحث علمي؛ الإبداع وريادة الأعمال والابتكار؛ والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.
وحصدت الجامعات العراقية المراتب الاتية في هذا التصنيف، حيث جاءت جامعة بغداد أولا في العراق وبالتسلسل 21 عربيا وباقي الجامعات بالمرتبة 36، و42 و50 و58 و62 و72 و76 و77و78 و79 و82 و86 و93 و99 و101 و110 و112 و113.

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التصنيف العربي للجامعات، العراق بمؤخرة القائمة!
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