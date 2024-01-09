نائبة مصرية تثير فضيحة في جامعة جنوب الوادي!

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قررت جامعة جنوب الوادي في مصر، إحالة نائبة برلمانية تدرس بالجامعة للتحقيق، لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة انتساب عام بكلية الحقوق.وذكرت الجامعة في بيان لها، إنه أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي في قنا لامتحان مقرر القضاء الإداري، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة مدرس مساعد، سمعت صوتا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.وأوضح البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وحدث الإعتداء على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.وفي محاولة لمراقبة القاعة لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.على إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها، وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.