سوريا: الجيش يدخل مدينة دير حافر ويبدأ عملية تمشيط الأحياء

بدأ الجيش السوري، اليوم السبت، الدخول الى مدينة دير حافر البدء بعمليات تمشيط الأحياء، حيث ذكرت وسائل إعلام أن "القوات الحكومية السورية بدأت للدخول إلى مدينة دير حافر بعد انسحاب قوات قسد منها"، لافتة الى أن "أرتال من الدبابات والمدرعات وناقلات الجند وصلت إلى دير حافر". كما لفتت الى أن "الجيش السوري عزز قواته بمزيد من الأرتال لدخول المدينة". بالمقابل، دعا الجيش السوري المواطنين في ريف حلب الشرقي الى عدم الدخول لمنطقة العمليات إلى حين تأمينها وإزالة الألغام.



