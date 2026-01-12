اختراق موقع وزارة الاعلام السورية ورفع علمي "قسد" وكردستان

تعرض موقع وزارة الإعلام السورية على الانترنت ، لاختراق من قراصنة يرجح أنهم أكراد، حيث تم رفع العلم الكردي وعلم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الصفحة الرئيسة.

جاء هذا الحادث في خضم الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها محافظة حلب، والتي اندلعت الثلاثاء الماضي في حيي الاشرفية والشيخ مقصود، وأسفرت عن مقتل 21 مدنيا على الأقل ونزوح نحو 155 ألف شخص، وفقا لسلطات حلب، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن اندلاع القتال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات "قسد" حول تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار ، الذي ينص على دمج مؤسسات الادارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفي اعقاب تحركات دبلوماسية دولية دعت الى وقف القتال وضبط النفس