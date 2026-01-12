سوريا - لبنان - فلسطين

اختراق موقع وزارة الاعلام السورية ورفع علمي "قسد" وكردستان


تعرض موقع وزارة الإعلام السورية على الانترنت ، لاختراق من قراصنة يرجح أنهم أكراد، حيث تم رفع العلم الكردي وعلم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الصفحة الرئيسة.

جاء هذا الحادث في خضم الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها محافظة حلب، والتي اندلعت الثلاثاء الماضي في حيي الاشرفية والشيخ مقصود، وأسفرت عن مقتل 21 مدنيا على الأقل ونزوح نحو 155 ألف شخص، وفقا لسلطات حلب، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن اندلاع القتال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات "قسد" حول تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار ، الذي ينص على دمج مؤسسات الادارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفي اعقاب تحركات دبلوماسية دولية دعت الى وقف القتال وضبط النفس

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اختراق موقع وزارة الاعلام السورية ورفع علمي "قسد" وكردستان
القبض على منفذي تفجير مسجد علي بن ابي طالب في حمص: ينتمون لداعش الارهابي
غارات "إسرائيلية" غادرة متفرقة جنوب لبنان
سوريا.. إغلاق مطار حلب الدولي أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر
"نحن قادمون".. رسائل تهديد تثير الذعر في إسرائيل
سوريا: الأكراد يحذرون من مجزرة في حي الشيخ مقصود
 سوزيا: قسد تنفي سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود في حلب
بيان صادر عن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر
سوريا.. إغلاق طريق الرقة - دير الزور حتى إشعار آخر
الأسايش في حلب تحبط محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك