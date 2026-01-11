غارات "إسرائيلية" غادرة متفرقة جنوب لبنان

نفذ الطيران "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاحد، سلسلة هجمات جوية وبالطائرات المسيرة على عدة مناطق في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام، إن "مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في وسط بلدة العديسة، بالتزامن مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الجرداح باتجاه بلدة الضهيرة".

وأضافت، انه "استهدفت غارات إسرائيلية متتالية أطراف بلدة المحمودية في قضاء جزين، ومنطقة وادي برغز في قضاء حاصبيا، إلى جانب قصف مرتفعات جبل الريحان في إقليم التفاح وأطراف بلدة جباع".

كما طالت غارات عنيفة أطراف بلدات العيشية والجبور والريحان، في نطاق جغرافي واسع بجنوب لبنان، وسط مخاوف من توسع دائرة الاستهداف وارتفاع الخسائر البشرية والمادية.