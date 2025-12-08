سوريا - لبنان - فلسطين

استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة غزة


كشفت صحيفة فايننشال تايمز، الاثنين، عن استبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام لإدارة قطاع غزة.​

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصادر، "استبعاد توني بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام الذي اقترحه ترمب لإدارة غزة".

وأضافت "استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام بغزة جاء بعد اعتراض دول عربية وإسلامية".

 ومجلس السلام هو ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الـ20 نقطة" التي أعلن عنها في أيلول 2025، بعد حرب غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد قرابة 70 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية.

وتهدف الخطة إلى إنشاء مجلس دولي يشرف على إعادة الإعمار ونزع سلاح حماس، تدريب قوات أمنية فلسطينية، وانتقال السلطة تدريجيًا إلى لجنة تقنية فلسطينية مرتبطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي تشرين الأول 2025، أعلن ترامب أن إسرائيل وحماس "وقعتا على المرحلة الأولى" من الخطة، لكنها تواجه عقبات مثل غياب التزامات عسكرية دولية ورفض حماس لأي "وصاية أجنبية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة غزة
بعد وصفه بـ"الإرهابي".. الجولاني يردّ من الدوحة ويدافع عن "تاريخه القتالي"
حماس: وافقنا على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزة
قوة أمريكية تقتل جاسوسا عمل لصالح قوات ابو محمد الجولاني
الرئيس اللبناني يكشف أسباب التوجه للتفاوض مع إسرائيل
الشيخ نعيم قاسم: لن نقبل بنزع السلاح والمشاركة بلجنة المكيانيزم تنازل مجاني
الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يقع في فخ "الواتساب" ويكشف أسراره بيده
من هو العميل المقتول ياسر أبو شباب الذي تبرأت منه عائلته؟
كيف تفاعل الإعلام العبري مع مقتل العميل ياسر أبو شباب برفح؟
كمين للقسام ينهي مجموعة العميل "أبو شباب".. التفاصيل كاملة!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك