حماس: وافقنا على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزة

جدد قيادي في حركة حماس اليوم الجمعة، التأكيد على أن الحركة لا ترغب في الاستمرار بحكم غزة. وأضاف، أن حماس وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع. كما تابع أن الأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها.

واتهم القيادي إسرائيل بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا، وأشار إلى أن القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف النار فقط.

كذلك أوضح أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك، وأن الدول الوسيطة والضامنة تؤيد الدور الرقابي للقوات الدولية.

أتى هذا الإعلان بينما يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل أعياد الميلاد، وفق مسؤولين أميركيين اثنين ومصدر غربي.

وقال المسؤولان الأميركيان إن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، حسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، الخميس.