الشيخ نعيم قاسم: لن نقبل بنزع السلاح والمشاركة بلجنة المكيانيزم تنازل مجاني

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ قاسم نعيم، اليوم الجمعة، أنه لن نقبل بنزع سلاح حزب الله.

وقال الشيخ نعيم في كلمة متلفزة، إنه "لن نقبل بنزع سلاح حزب الله"، مضيفا "أننا نتعاون مع الدولة اللبنانية ونحن معها كي تستمر في الاتجاه الدبلوماسي الذي اختارته".

وأوضح أن "الحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصرا".

وأكد الأمين العام لحزب الله: "لا علاقة لأمريكا بالسلاح واستراتيجية الدفاع وخلافات اللبنانيين"، مبينا ان "مشاركة مدني لبناني في لجنة المكيانيزم يخالف التصريحات الرسمية وهو تنازل مجاني".