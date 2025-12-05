قوة أمريكية تقتل جاسوسا عمل لصالح قوات ابو محمد الجولاني

أكدت مصادر سورية، أن قوات أمريكية نفذت مداهمة بهدف اعتقال مسؤول في "داعش" الارهابي أدت إلى مقتل رجل كان يعمل سريا لجمع المعلومات الاستخباراتية عن التنظيم.

وقال أقارب الضحية إن "خالد المسعود كان يتجسس على تنظيم "داعش" الارهابي لسنوات نيابة عن المتمردين الذين كان يقودهم الرئيس السوري أحمد الشرع، ثم عمل لاحقا مع الحكومة المؤقتة للجولاني بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد قبل عام".

وقال زميل أبحاث أول في مركز "سوفان" في نيويورك المتخصص بالقضايا الأمنية واسم نصر، إن "وفاة المسعود قد تمثل انتكاسة كبيرة للجهود الرامية لمكافحة تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف أن "المسعود كان يتسلل إلى التنظيم في صحراء البادية الجنوبية، إحدى المناطق التي لا تزال فيها بقايا التنظيم نشطة"، مشيرا إلى أن "المداهمة التي استهدفت المسعود نتجت عن غياب التنسيق بين التحالف ودمشق".

ووقعت المداهمة في الضمير، شرق دمشق على أطراف الصحراء، واستيقظ السكان حوالي الساعة الثالثة فجرا على صوت عربات ثقيلة وطائرات.

وقال السكان إن "القوات الأمريكية نفذت المداهمة بالتعاون مع الجيش السوري الحر، وهو فصيل معارض تلقى تدريبات أمريكية وكان يقاتل ضد الأسد، ويخضع حاليا رسميا لإشراف وزارة الدفاع السورية".

وأوضح عبد الكريم المسعود، ابن عم الضحية، أنه "فتح بابه ورأى سيارات هامفي تحمل أعلام الولايات المتحدة".

وأضاف: "كان هناك شخص على سطح واحدة منها يتحدث العربية بلكنة مكسرة وأشار إلى رشاش وأشعة ليزر أخضر وقال لنا أن نعود إلى الداخل".

وقالت والدة المسعود، صباح الشيخ الكيلاني، إن "القوات حاصرت منزل ابنها المجاور حيث كان مع زوجته وخمس بنات وطرقوا الباب"، موضحة أن "المسعود أخبرهم بأنه تابع للأمن العام، التابع لوزارة الداخلية السورية، لكنهم اقتحموا الباب وأطلقوا النار عليه، ثم أخذوه وهو جريح".

وأضافت أن "المسؤولين الأمنيين أخبروهم لاحقا أنه تم إطلاق سراحه لكنه في المستشفى، ثم طلبت العائلة استلام جثته، ولم يتضح متى توفي".

وقالت والدته: "كيف مات؟ نحن لا نعرف، أريد أن يتحمل المسؤولون الذين أخذوه من أطفاله المسؤولية".

وتعتقد عائلة المسعود أن استهدافه كان نتيجة معلومات استخباراتية خاطئة قدمها أفراد من الجيش السوري الحر.

وقال ابن عم المسعود إن "خالد المسعود عمل سابقا مع هيئة تحرير الشام، في منطقة إدلب شمال غرب سوريا قبل سقوط الأسد، ثم عاد إلى دوماير وعمل مع أجهزة الأمن في حكومة الشراء المؤقتة".

وأكد مسؤولان أمنيان سوريان ومسؤول سياسي، أن "المسعود كان يعمل مع الحكومة المؤقتة في دور أمني، وقال اثنان منهم إنه شارك في جهود مكافحة تنظيم الدولة".

وأشارت التقارير الإعلامية الأولية إلى أن "الغارة أسفرت عن اعتقال مسؤول في تنظيم داعش، لكن القيادة المركزية الأمريكية، التي عادة تصدر بيانات عند مقتل أو اعتقال أعضاء التنظيم، لم تعلن شيئا".

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، عند سؤاله عن الغارة وأهدافها وما إذا كانت منسقة مع الحكومة السورية، "نحن على علم بهذه التقارير لكن لا نملك أي معلومات نقدمها".