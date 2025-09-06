حزب الله: جلسة الحكومة كانت فرصة للتعقل ومنع الانزلاق للمجهول

رأى مسؤول في حزب الله اللبناني، السبت، أن جلسة الحكومة أمس الجمعة التي عرض خلالها الجيش خطته لحصر السلاح بيد الدولة، كانت فرصة للتعقل ومنع الانزلاق للمجهول، حيث ذكر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لرويترز "إن حزب الله اعتبر جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول".

وأقرت الحكومة اللبنانية خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، فيما انسحب وزراء أمل وحزب الله من الجلسة اعتراضا على قرارات الحكومة ورفضا لمناقشة خطة الجيش لسحب السلاح.

وفي ذات السياق، ذكر النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني علي عمار إن "سلاح المقاومة يُنزع حين تنزع أرواحنا جميعا"، مضيفا: "حاضرون للنقاش فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الوطني، لكن هناك من يخضع للإملاءات الخارجية"، وأكد أن "الإيقاع بين الجيش والمقاومة لن يحدث".

من جانب اخر، طافت مسيرات عبر الدراجات النارية لمناصري حزب الله وحركة أمل طرقات الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت رفضا لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، فيما نفّذ الجيش اللبناني انتشارا أمنيا عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت.