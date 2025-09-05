انسحاب وزراء أمل وحزب الله من جلسة الحكومة خلال مناقشة حصر السلاح

انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله الأربعة، اليوم الجمعة، (5 أيلول 2025)، من قاعة جلسة الحكومة اللبنانية إلى أخرى جانبية في القصر الرئاسي.



وانضم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة حصر السلاح بيد الدولة وبينها سلاح حزب الله.

وتعقد الحكومة اللبنانية، اليوم، جلسة للاطلاع على خطة الجيش لتنفيذ قرارها الخاص بحصر السلاح، وسط أجواء تختبر تماسك الحكومة وفي ظل تصعيد من (حزب الله) الذي يطالب بالتراجع عن قرار حصر السلاح ويلوح بتحريك الشارع.