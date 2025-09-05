سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان: الجيش يعرض خطته على مجلس الوزراء لسحب السلاح


يعرض الجيش اللبناني اليوم الجمعة على مجلس الوزراء، خطته لسحب السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية، تنفيذا للقرار الذي أصدرته الحكومة في مطلع أغسطس الماضي، إذ من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم وعلى جدول أعمالها بند حصرية السلاح بمشاركة  قائد الجيش رودولف هيكل الذي سيعرض خطة الجيش على الحكومة لتنفيذ قرار سحب السلاح.

وليس من الواضح حتى اللحظة ما اذا كان وزراء حركة امل وحزب الله سينسحبون من الجلسة، حيث أكد حزب الله مرارا أنه لن يسلم سلاحه.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة تستبعد أن يرد "حزب الله" على جهود نزع السلاح بعنف واسع.

كما حذرت الصحيفة في تقرير لها من "أن قادة لبنان أمام لحظة مفصلية ويوشكون على نفاد الوقت لنزع سلاح حزب الله، قبل أن يخاطروا بخسارة الدعم المالي الأمريكي والخليجي، بل وحتى مواجهة حملة عسكرية إسرائيلية متجددة".

وطبقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي تضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف حاسم وألا تثنيها تهديدات حزب الله باللجوء إلى العنف.

