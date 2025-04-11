حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت ‏وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، عن استشهاد 26 شخصا وإصابة 106 آخرين، خلال 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "️وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيدا (منهم 6 شهداء انتشال)، و106 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، في وقت لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لم تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأوضحت الوزارة أن "️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 ارتفعت إلى 1,542 شهيدا، و3,940 إصابة"، فيما "ارتفعت حصيلة الشهداء والاصابات إلى 50,912 شهيدا و115,981 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023".