الأمم المتحدة تحذر من مخاطر إبادة جماعية في غزة

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذيرا من أن السياسات الإسرائيلية في غزة تهدد الوجود الفلسطيني برمته، إذ ذكرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "التراكم المستمر للانتهاكات الإسرائيلية في غزة يدفعنا للتعبير عن قلق بالغ. فالأعمال العسكرية الإسرائيلية تخلق ظروفا معيشية لا تتناسب مع استمرار الحياة الكريمة للفلسطينيين كشعب وكجماعة بشرية".

وأضافت شامداساني أن "المفوضية تراقب بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث باتت الظروف المعيشية تهدد حق الفلسطينيين الأساسي في الوجود"، مشددة على أن "التدمير المنهجي للمستشفيات والمدارس ومرافق البنية التحتية يخلق واقعاً لا يليق بالبشرية في القرن الحادي والعشرين".

ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت تشهد فيه غزة تصعيدا عسكريا غير مسبوق منذ بداية العام الجاري.

فقد أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة عن سقوط مئات الضحايا المدنيين، بينما يعاني القطاع من انهيار شبه كامل في البنية التحتية وخدمات الصحة الأساسية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقا من أن القطاع أصبح على شفا مجاعة حقيقية، مع نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. كما أشارت تقارير إلى أن 90% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة.