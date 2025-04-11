الأمن العام السوري يستقدم تعزيزات كبيرة إلى ريف درعا لضبط الأمن !

استقدمت إدارة الأمن العام السوري تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي من محافظة درعا جنوبي البلاد بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار بعد مواجهات عنيفة شهدتها بصرى الشام يوم أمس، إذ ذكرت قنوات إخبارية على تطبيق "تلغرام" أن الحملة الأمنية التي تطال مدينة بصرى الشام في درعا تستهدف أيضا "إنهاء الفيلق الثامن" الذي يتزعمه أحمد العودة.

وفي ذات الصدد، أطلق الأمن السوري في بلدة صيدا بمحافظة درعا بحملة لجمع السلاح غير المنضبط.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة 3 عناصر من وزارة الدفاع السورية في هجوم لقوات تتبع للفيلق الثامن في بصرى الشام بمحافظة درعا الجنوبية.

وأعقب ذلك انتشار القوات الأمنية والعسكرية في شوارع المدينة وفرضت حظر تجوال، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف مجموعة من عناصر وزارة الدفاع.

وكانت الإصابات بين العناصر الثلاثة بالغة، بينهم قيادي سابق في الفصائل المعارضة للنظام السوري، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بالمقابل، اتهم أهالي بصرى الشام عناصر "الفيلق الثامن" الذي يقوده أحمد العودة، وقيادته بمحاولة اغتيال واعتقال العناصر الذين انضموا إلى وزارة الدفاع السورية، دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم هذه الاتهامات.