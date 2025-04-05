سوريا - لبنان - فلسطين

للمرة الثانية.. المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس ترتدي قلادة تحمل نجمة داوود خلال لقاءها الرئيس اللبناني (صور).


التقت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، صباح السبت، خلال الزيارة التي تؤديها إلى لبنان بالرئيس جوزيف عون.

 

وخلال لقائها مع عون لوحظ أن مورغان أورتاغوس ترتدي قلادة تحمل نجمة داوود، الرمز اليهودي التقليدي.

 

وهذه المرة الثانية التي تثير فيها أورتاغوس الجدل بهذا الشعار الديني، بعد أن ارتدت سابقا خاتما يحمل نفس الرمز خلال زيارتها بعبدا.

 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس غادرت قصر بعبدا عفب انتهاء اللقاء مع الرئيس عون دون الإدلاء بتصريح.

 

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للمرة الثانية.. المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس ترتدي قلادة تحمل نجمة داوود خلال لقاءها الرئيس اللبناني (صور).
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