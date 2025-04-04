حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن استشهاد 86 شخصاً، و إصابة 287 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "️وصل مستشفيات قطاع غزة 86 شهيدا، و287 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، في وقت لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لم تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأوضحت الوزارة أن "️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 بلغت 1,249 شهيدا، و3.022 إصابة" مشيرة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 50,609 شهيدا و115,063 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023".