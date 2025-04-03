سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعيد استهداف مدارس تؤوي نازحين في غزة ويدمرها بشكل كامل!


صرّحت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الخميس، بتجدد القصف الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة، وتدميرهما بشكل كامل، حيث كانت الطائرات الإسرائيلية قد شنت غارات على مدرستي "دار الأرقم" و"فهد الصباح" الواقعتين في حي التفاح شرق مدينة غزة، متسببة بمقتل وإصابة أكثر من 130 نازحا.

كما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن "طيران الاحتلال دمر المدرستين بعد إخلائهما من النازحين بالقوة وتحت تهديد الغارات الجوية الأولى، بغارة ثانية".

كذلك أفاد مراسل القناة الروسية في قطاع غزة اليوم الخميس، بمقتل أكثر من 29 شخصا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

فيما أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي بحق النازحين"، بعد قصف مدرسة "دار الأرقم" مخلفة 29 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

كذلك شدد المكتب على أن "صمت العالم على هذه الجرائم، وعدم التحرك الجاد لوقفها، يجعله شريكا في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

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