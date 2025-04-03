سوريا - لبنان - فلسطين

مصادر طبية: 63 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم


استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، في سلسلة غارات جوية عنيفة ومكثفة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية بأن 20 شخصا استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، و3 جراء غارة على حي الصبرة جنوبي المدينة.

وفي مدينة خان يونس، ذكرت مصادر طبية أن 30 شخصا بينهم أطفال ونساء (ومنهم 17 من عائلة واحدة)، استشهدوا جراء شن طائرات الاحتلال 3 غارات استهدفت 3 منازل شرقي المدينة.

كما استشهد طفل متأثرا بجروحه جراء قصف استهدف منزل أسرته في حي المنارة شرقي خان يونس، وأدى لاستشهاد جميع أفراد الأسرة البالغ عددهم خمسة، فيما استشهدت فتاة متأثرة بجروحها، لتلتحق بأسرتها التي استشهدت بالكامل في قصف مركبتها قبل أسابيع، في بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

واستشهد شاب وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي، استهدف منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، واستشهد شاب آخر جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة في شارع الإسطبل، بمنطقة المواصي غربي المدينة.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 50,523 شهيدا و114,776 مصابًا.

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مصادر طبية: 63 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
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