ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

صرّح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـسابع من أكتوبر إلى 209، بعد إستشهاد الصحفي محمد صالح البردويل، المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 209 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين، وهو الصحفي محمد صالح البردويل، يعمل مذيعا في إذاعة "صوت الأقصى".

وأضاف البيان "يدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما تابع "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النّكراء الوحشية".

فيما طالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم "إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في القطاع ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

وقتل صحفي وجميع أفراد عائلته فجر اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث ذكرت وكالة "وفا" بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منزل الصحفي محمد صالح البردويل في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، ما أدى لمقتله وزوجته وأطفاله الثلاثة.