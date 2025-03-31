سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50357 شهيدا و114400 مصاب


ارتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول عام 2023، إلى 50 ألفا و357 شهيدا، و114 ألفا و400 مصاب.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية ،باستشهاد ا أكثر من ألف شخص و اصابة 2359 اخرين، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع خلال الشهر الجاري عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضحت المصادر ذاتها ،أن 80 شهيدا، و305 إصابات وصلوا الى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم".

واستأنف الكيان الصهيوني فجر يوم 18 مارس/أذار الجاري عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50357 شهيدا و114400 مصاب
تصعيد عسكري صهيوني دموي في غزة ومجزرة أطفال في قصف متواصل على القطاع
تطورات تحقيقات الأمن اللبناني في إطلاق الصواريخ مؤخرا على إسرائيل
كتائب القسام تعلن تفجير عبوة ناسفة في دبابة لجيش الاحتلال شرقي خان يونس
انتشال جثث 14 مسعفاً في غزة استشهدوا في إطلاق نار إسرائيلي
الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تعلن رفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة
الجيش الإسرائيلي في العمق السوري
حكومة الإحتلال الصهيونى تصادق على مشروع استيطاني جديد وشق طرق فاصلة في الضفة الغربية
قطاع غزة: شهداء وجرحى في أول أيام عيد الفطر
السيرة الذاتية لوزراء الحكومة السورية الجديدة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك