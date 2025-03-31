ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50357 شهيدا و114400 مصاب

ارتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول عام 2023، إلى 50 ألفا و357 شهيدا، و114 ألفا و400 مصاب.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية ،باستشهاد ا أكثر من ألف شخص و اصابة 2359 اخرين، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع خلال الشهر الجاري عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضحت المصادر ذاتها ،أن 80 شهيدا، و305 إصابات وصلوا الى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم".

واستأنف الكيان الصهيوني فجر يوم 18 مارس/أذار الجاري عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة"