سوريا - لبنان - فلسطين

تطورات تحقيقات الأمن اللبناني في إطلاق الصواريخ مؤخرا على إسرائيل


بعد قصف إسرائيلي طال الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني مؤخرا ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان من قبل جهة مجهولة، قبض الأمن اللبناني على مشتبه بهما في هذه العملية، فحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد كثفت شعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب- فرع الأمن القومي، وبتوجيهات من المدير العام اللواء حسن شقير، حجم الإجراءات التي اتخذتها ورفعت وتيرتها بدرجات عالية، بعدما تم إلغاء كل المأذونيات وخاصة خلال فترة عيد الفطر، فيما انطلقت عملية مسح شاملة في كل مناطق الجنوب لكل المشتبه بهم من لبنانيين ونازحين سوريين وأجانب وخاصة في البلدات المحيطة بمناطق اطلاق الصواريخ المشبوهة منذ أيام، والتي أسفرت عن توقيف متورطين اثنين بهذه العملية، وتتولى دائرة التحقيق في الأمن العام التحقيق معهما واستجوابهما.

كما أوضحت الوكالة اللبنانية أن رئيس فرع الأمن القومي في الجنوب بالأمن العام العميد علي حطيط، يتابع الإشراف على الإجراءات الاستثنائية لحصر دائرة الشبهات وخصوصا لدى الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها موظفون من غير اللبنانيين أو يتردد إليها أجانب.

وهذه الإجراءات "ستستمر بوتيرة عالية وإلى ابعد الحدود لحفظ أمن الدولة وعدم تعريض المواطنين لأي مخاطر وعدم إعطاء ذريعة مجددا للعدو لاستخدام لعبة الصواريخ وسيلة لتوسيع اعتداءاته على الجنوب ولبنان"، وفق "الوكالة الوطنية".

وفي ذات الصدد، بينت الوكالة أن المعلومات أكدت  أن "التحقيقات التي يجريها فرع الأمن القومي في الجنوب ودائرة التحقيق في الأمن العام توصلت إلى خيوط متعددة تكشف الجهات التي تقف وراء عمليتي إطلاق الصواريخ المشبوهة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأن "هناك تكتما على إعطاء معلومات تفصيلية حفاظا على سرية التحقيق، ومن هنا كان الكشف عن توقيف متورطين بعملية إطلاق الصواريخ لتبديد الهواجس والقلق".

ومن الجدير بالذكر أنه قُتل يوم السبت 22 مارس، سبعة أشخاص وأصيب 40 آخرون في سلسلة غارات شنتها إسرائيل على لبنان، وفق مصادر رسمية لبنانية.

وبتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، نفذ الجيش الإسرائيلي موجتين واسعتين من هذه الغارات على لبنان صباحا ومساء بعد تعرض إحدى مستوطنات الشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، فيما نفى "حزب الله" أي علاقة له به.

وقد رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان باتجاه إسرائيل صباح يوم الجمعة 28 مارس، والذي نفى "حزب الله" مسؤوليته عنه،  بقصف مناطق عدة في جنوب لبنان، كما استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

وفي إطار ذلك، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي تهديدا إلى الحكومة اللبنانية قائلا إن "لا هدوء في بيروت دون هدوء في الجليل".

على المقلب الآخر، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال عون: "ندين أي اعتداء على لبنان وأي محاولة مشبوهة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف"، مناشدا أصدقاء لبنان للتحرك لوقف التدهور ومساعدة لبنان على تطبيق القرارات الدولية.

كما أكد أن "الجيش اللبناني يقوم بالتحقيقات لمعرفة من أطلق الصواريخ"، مبينا أنه "استنادا إلى تجارب سابقة، حزب الله ليس مسؤولا عن هذا العمل".

في حين أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم مساء السبت، أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل وإذا لم تقم الدولة اللبنانية بالنتيجة المطلوبة، فلن يكون أمامنا إلا العودة إلى خيارات أخرى".

 وأمس الأحد، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبنان بالتأكد من عدم استخدام أراضيه لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، والتزامه بوقف إطلاق النار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50357 شهيدا و114400 مصاب
تصعيد عسكري صهيوني دموي في غزة ومجزرة أطفال في قصف متواصل على القطاع
تطورات تحقيقات الأمن اللبناني في إطلاق الصواريخ مؤخرا على إسرائيل
كتائب القسام تعلن تفجير عبوة ناسفة في دبابة لجيش الاحتلال شرقي خان يونس
انتشال جثث 14 مسعفاً في غزة استشهدوا في إطلاق نار إسرائيلي
الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تعلن رفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة
الجيش الإسرائيلي في العمق السوري
حكومة الإحتلال الصهيونى تصادق على مشروع استيطاني جديد وشق طرق فاصلة في الضفة الغربية
قطاع غزة: شهداء وجرحى في أول أيام عيد الفطر
السيرة الذاتية لوزراء الحكومة السورية الجديدة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك