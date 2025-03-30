انتشال جثث 14 مسعفاً في غزة استشهدوا في إطلاق نار إسرائيلي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال جثث 14 مسعفاً استشهدوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل أسبوع.

وقال الهلال الأحمر في بيان، اليوم الأحد (30 آذار 2025)، "ارتفع عدد الجثامين المنتشلة حتى اللحظة إلى 14 شهيدا، من بينهم ثمانية مسعفين من طواقم الهلال الأحمر وخمسة من طواقم الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة للأمم المتحدة".

ولم يحدد البيان الوكالة الأممية التي كان يعمل فيها الموظف، لكنه أشار إلى أن انتشال الجثامين جرى "بصعوبة، حيث كانت مطمورة في الرمل، وبعضها بدأ بالتحلل".

واستشهد هؤلاء المسعفون في إطلاق نار إسرائيلي على سيارات إسعاف في رفح بجنوب قطاع غزة في 23 آذار.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته فتحت النار على سيارات الإسعاف .

ووقع إطلاق النار في حي تل السلطان بمدينة رفح بعد أيام قليلة من تجدد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة القريبة من الحدود المصرية، بعد أن استأنف الجيش قصفه لغزة في 18 آذار، منهياً هدنة استمرت قرابة شهرين.