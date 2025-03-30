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سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الإسرائيلي في العمق السوري


نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تلغرام" اليوم الأحد صورا وفيديوهات من مواقع للجيش السوري في قمة جبل الشيخ.

وكتب أدري تحت الصور والفيديوهات: "داهمت قوات اللواء 810 تحت قيادة الفرقة 210 خلال الأسبوع المنصرم مناطق في قمة جبل الشيخ لم يتحرك فيها جيش الدفاع حتى الان وذلك بهدف ازالة تهديدات ومصادرة وسائل تابعة للعدو في تلك المنطقة".

وأضاف: "خلال النشاط عثرت قوات وحدة رجال الألب على بنى تحتية عسكرية ومن ضمنها عتاد عسكري وعبوة ناسفة بوزن عشرات الكيلوغرامات".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان دخول قواته إلى مواقع جديدة في منطقة جبل الشيخ جنوب غربي سوريا خلال الأسبوع الماضي.

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