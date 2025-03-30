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سوريا - لبنان - فلسطين

قطاع غزة: شهداء وجرحى في أول أيام عيد الفطر


شهد قطاع غزة صباح أول أيام عيد الفطر سلسلة غارات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة، وأدت إلى إستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، حيث أشار مراسل القناة الروسية إلى إستشهاد المصور الصحفي يحيى منصور الربعي جراء قصف قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، في أول أيام العيد.

كذلك شنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ثلاث غارات متتالية استهدفت مركبات مدنية فارغة في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات نقلت إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

فيما استشهد ثمانية مواطنين بينهم خمسة أطفال، جراء قصف منزل وخيمة تؤوي نازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع.

وفي رفح جنوبي القطاع، أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة إثر إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية على وسط المدينة.

في حين أكدت حركة "حماس" في بيان بمناسبة عيد الفطر "على ضرورة استذكار صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن "العيد يأتي هذا العام بينما يعاني الفلسطينيون في غزة والضفة والقدس من حصار وعدوان مستمر، وسط صمت دولي ودعم أمريكي لإسرائيل".

كما دعت إلى تعزيز التكافل بين الفلسطينيين في الداخل والشتات، وتجديد العهد على مواصلة المقاومة حتى التحرير والعودة، كما طالبت الأمة العربية والإسلامية بدعم قضية فلسطين، وتصعيد الفعاليات الشعبية لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وجددت الحركة عهدها بالمضي في طريق المقاومة حتى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مقدمة التحية للشهداء والجرحى والأسرى.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار القصف المتواصل وإطلاق النار من الآليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، مما يضاعف معاناة السكان الذين يعيشون أجواء عيد الفطر وسط حالة من الخوف والترقب.

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