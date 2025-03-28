الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الصهيونية

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الصهيونية.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني ان الاعتداءات الصهيونية على الضاحية الجنوبية والتهديدات هي استمرار لانتهاك الكيان للاتفاق الذي ترعاه فرنسا والولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف"على المجتمع الدولي أن يضع حداً لهذه الاعتداءات وإرغام الكيان الصهيوني على التزام الاتفاق كما لبنان ملتزم به".