تحذير صهيوني جديد لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت

وجّه جيش الإحتلال الصهيوني، إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، بعد أربعة أشهر تقريبا من الهدوء في العاصمة اللبنانية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي، إذ نشر الناطق باسم جيش العدو للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس": "انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

ومن الجدير بالذكر أن المبنى المهدد تحده مدرستان فيهما أعداد كبيرة من التلامذة، وعلى الاثر قررت وزيرة التربية والتعليم العالي دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق، ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدت، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظا على سلامة الجميع.

ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه اعترض قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان نحو إسرائيل، في حين نفى "حزب الله" مسؤوليته عن هذا الإطلاق.