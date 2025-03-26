نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس : لن نحيد عن درب قادتنا الشهداء حتى النصر أو الشهادة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ان المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة، مضيفا انها لن تحيد عن درب قادتها الشهداء حتى النصر أو الشهادة.

وقال الحية خلال كلمته ضمن برنامج منبر القدس: نفتقد اليوم القائد الكبير الشهيد اسماعيل هنية وسماحة السيد حسن نصر الله الذي وعد فصدق بوعده حتى اصطفاه الله شهيدًا على طريق القدس وقائد الطوفان يحيى السنوار والشهيد القائد صالح العاروري فكانوا شهود صدق في هذه المعركة.

واضاف: نحن في ظلال يوم القدس العالمي الذي نادى له الإمام الخميني الراحل وسار على دربه السيد علي خامنئي. واكد ان معادلات الصراع لن تعود إلى الوراء والمقاومة أثبت قدرتها على المبادرة وأظهرت عجز العدو.

وتابع: لقد بذلنا منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر كل الجهود لبوصلة واضحة وخطى واضحة وأهداف أولها وقف العدوان ومحاولات التوسع الاستعماري وتهجير اهلنا في غزة والضفة.

وقال الحية ان القدس ستظل عنوانًا لهذا الصراع وأي محاولة للتنازل عن شبر واحد منها خيانة للأمة، مشيرا الى ان الاحتلال انقلب على الاتفاق الذي وقعه معنا ورفض الانتقال للمرحلة الثانية وواصل عدوانه.

وتابع: نؤكد جهوزيتنا لاستئناف العمل بالاتفاق.