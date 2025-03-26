سوريا - لبنان - فلسطين

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي : وحدة قوى المقاومة بالمنطقة ستبقى قائمة ومتكاملة


اكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ان الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه ولن يرضى عنها بديلا، مضيفا ان وحدة قوى المقاومة في المنطقة ستبقى قائمة ومتكاملة مهما كانت التضحيات.

وقال النخالة ضمن برنامج "منبر القدس" مساء اليوم الاربعاء: نحيي كل الشهداء الذين استشهدوا في معركة طوفان الأقصى والرجال البواسل الذين قاتلو العدو ببسالة لا مثيل لها.

واضاف: أهدافنا كبيرة وكرامتنا عالية واليهود القتلة وحلفاءهم لن يستطيعوا اذلالنا وكسر إرادتنا وسنخرج كل مرة لهم أشد بأسًا. وتابع: المقاومة وشعبنا يصنعون التاريخ اليوم، مشيرا الى ان وحدة قوى المقاومة في المنطقة ستبقى قائمة ومتكاملة مهما كانت التضحيات.

وقال النخالة: شعبنا أثبت أنه قوي ولا ينكسر رغم كل المؤامرات العالمية وكانت القدس أكبر من كل أسلحة العالم وحشوده. واكد: سماحة السيدين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد صفي الدين واسماعيل هنية ويحيى السنوار وغيرهم يتقدمون شهداء المقاومة.

ولفت الى ان القدس هي دوما قبلة الاحرار والمقاومين الذين قدموا أعز ما يملكون مساندة لفلسطين.

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