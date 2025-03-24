\"أخبرهم يا أوهاد\".. حماس تبث مشاهد جديدة لرهينتين إسرائيليين

نشرت كتائب "القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يحمل رسالة مصورة لأسيرين إسرائيليين محتجزين لديها، تحت عنوان "أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".

ويتضمن المقطع رسالة من الأسيرين ألكناه بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا، حيث يقول أحدهما إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بمهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".

وقال أحد الأسيرين: "حتى لنا اسم وهوية وأمل، لكن اليوم أنا مجرد رقم".

وأضافا: "نريدكم أن تعلموا أن حماس لم تُجبرنا على قول ذلك، وأن هذا الفيديو ليس جزءًا من الحرب النفسية، بل توسلنا أن يُسمع صوتنا. نرجو منكم أن تصغوا إلينا".

واستأنف الجيش الاسرائيلي عملياته البرية وغاراته الجوية على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي.