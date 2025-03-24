سوريا - لبنان - فلسطين

\"أخبرهم يا أوهاد\".. حماس تبث مشاهد جديدة لرهينتين إسرائيليين


نشرت كتائب "القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يحمل رسالة مصورة لأسيرين إسرائيليين محتجزين لديها، تحت عنوان "أخبرهم يا أوهاد! الوقت ينفد".

ويتضمن المقطع رسالة من الأسيرين ألكناه بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا، حيث يقول أحدهما إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بمهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".

 وقال أحد الأسيرين: "حتى لنا اسم وهوية وأمل، لكن اليوم أنا مجرد رقم".

وأضافا: "نريدكم أن تعلموا أن حماس لم تُجبرنا على قول ذلك، وأن هذا الفيديو ليس جزءًا من الحرب النفسية، بل توسلنا أن يُسمع صوتنا. نرجو منكم أن تصغوا إلينا".

واستأنف الجيش الاسرائيلي عملياته البرية وغاراته الجوية على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
\"أخبرهم يا أوهاد\".. حماس تبث مشاهد جديدة لرهينتين إسرائيليين
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة
حصار وقصف عنيف لحي تل السلطان جنوبا غزة وتحذير من إبادة جماعية
حركة حماس تنعى استشهاد عضو المكتب السياسي للحركة الشهيد اسماعيل برهوم
استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة شمال القدس
فلسطين المحتلة: حصيلة ضحايا القصف الصهيونى على قطاع غزة تتجاوز 50 ألفا
تواصل المظاهرات في إسرائيل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك
إسرائيل تغتال عضو مكتب "حماس" السياسي صلاح البردويل
الرئيس اللبناني يدين محاولات جرّ لبنان الى دوامة العنف
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك