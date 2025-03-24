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حصار وقصف عنيف لحي تل السلطان جنوبا غزة وتحذير من إبادة جماعية


لليوم السابع من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت بلدية رفح أن حي تل السلطان يتعرض لإبادة جماعية، قائلة إن آلاف المدنيين محاصرون تحت قصف إسرائيلي عنيف من دون وسيلة للنجاة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 61 شهيدا، بينهم 4 انتشال، و134 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكدت مصادر طبية تسجيل استشهاد 31 فلسطينياً منذ فجر اليوم الاثنين في الغارات المعادية على القطاع.

وفي تفاصيل تطورات العدوان، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلة في قصف معادي استهدف خيمة نازحين بمدرسة في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما سجلت إصابات في قصف استهدف منطقة قرب مدرسة الكرامة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وأفيد عن إصابة فلسطينيين في قصف جوي للعدو على بئر النعجة شمالي القطاع.

كذلك، قالت بلدية رفح جنوبي القطاع إن “حي تل السلطان غربي المدينة يتعرض لإبادة جماعية وإن آلاف المدنيين محاصرون تحت قصف إسرائيلي عنيف، في حين ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 21 بأنحاء متفرقة من القطاع”.

وأوضحت بلدية رفح في بيان إن الاتصالات مقطوعة عن حي تل السلطان والعائلات بلا ماء أو غذاء أو دواء وسط انهيار تام للخدمات الصحية. وأوضحت أن الجرحى في المنطقة ينزفون حتى الموت والأطفال يموتون جوعا وعطشا تحت الحصار والقصف المتواصل.

كما ذكر نازحون حاولوا الخروج من الحي إن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار عليهم ما أدى الى إصابة عدد منهم، فيما قالت مصادر طبية للجزيرة إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من إجلاء مصابين وانتشال جثامين من الحي.

فيما ركزت قوات الاحتلال قصفها على خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

اما في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر قصف معادي على مواطنين في منطقة المغراقة شمال المخيم عن استشهاد شخصين.

ووسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف جوي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة ومنشأة تجارية في بلدة الزوايدة.

هذا واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرق خان يونس. كما استشهد 4 آخرين وإصابة عدد آخر إثر قصف استهدف منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كذلك، أصيب ستة فلسطينيين في غارات استهدفت ستة مركبات في خان يونس، واستهدفت أكثر من 15 غارة إسرائيلية مناطق عدة من المدينة منذ فجر اليوم.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إن غارة معادية استهدفت مبنى الجراحات في مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي كان يضم العديد من المرضى والجرحى، مما أدّى إلى سقوط شهداء ومصابين بينهم مرضى وطواقم طبية، كما أعلنت وزارة الصحة خروج قسم الجراحة في المستشفى عن الخدمة.

فيما نعت حماس أمس القيادي إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي في قطاع غزة، وذلك “أثناء تلقيه العلاج” بأحد أقسام مستشفى ناصر الطبي.

وفجر الثلاثاء الماضي، صعّدت قوات الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة مستأنفة عدوانها بشن غارات مكثفة ومباغتة استهدفت مختلف أنحاء القطاع بما في ذلك مراكز النزوح، وذلك بمشاركة عشرات الطائرات الحربية.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي -منذ أكثر من 17 شهرا- حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، مخلفة أكثر من 163 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

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