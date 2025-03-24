حركة حماس تنعى استشهاد عضو المكتب السياسي للحركة الشهيد اسماعيل برهوم

نعت حركة حماس استشهاد عضو المكتب السياسي للحركة الشهيد اسماعيل برهوم

وقالت الحركة في بيان اطلعت عليه وكالة انباء براثا ننعى عضو مكتبنا السياسي في غزة، الشهيد القائد الكبير إسماعيل برهوم، والذي اغتاله الاحتلال بقصف مستشفى ناصر أثناء تلقيه العلاج.

واضاف البيان ندين هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية، وتؤكد من جديد استخفافه بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومضيّه في سياسة القتل الممنهج بحق شعبنا وقياداته.

واوضح البيان ان الشهيد القائد كان من رموز العمل الإسلامي والدعوي وأحد أعمدة الحركة في قطاع غزة، ومثالاً في الثبات والعطاء والتجرد، أمضى حياته في خدمة شعبه ودينه وقضيته، وكان وفياً لفلسطين ومقدساتها، صادق الانتماء، حاضراً في ميادين الدعوة والعمل المجتمعي والإنساني.

وتابع البيان نعاهد الله ثم شعبنا أن تبقى دماء قادتنا مناراتٍ على طريق المقاومة والحرية، وأن جرائم الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة درب المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة.