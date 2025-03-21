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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الطائفة العلوية ومآسي الواقع السوري.. من هم؟ وما حقيقة الغلو المنسوب إليهم؟
وكالة انباء براثا
99
2025-03-21
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