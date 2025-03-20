الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية بمنطقة الشابورة في رفح

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، (20 آذار 2025)،بعدوان جديد من خلال عملية برية بمنطقة الشابورة في منطقة رفح بقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد بدأ بوقت سابق اليوم تنفيذ عملية برية في شمال قطاع غزة عند الطريق الساحلي في منطقة بيت لاهيا.

واستأنف الجيش الإسرائيلي الضربات الجوية على أهداف في القطاع فجر أول أمس الثلاثاء وشن عملية برية، أمس الأربعاء، بما أنهى عمليا وقف إطلاق النار مع حركة حماس بعد أن صمد إلى حد كبير منذ دخوله حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني.