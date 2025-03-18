سوريا - لبنان - فلسطين

حركة الجهاد الاسلامي تعلن استشهاد الناطق العسكري ابو حمزة اثر الغارات الاسرائلية الجبانة ليلة امس


أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، مقتل الناطق باسم جناحها العسكري "سرايا القدس" الملقب بـ "أبو حمزة" إثر غارة إسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان: "بكل فخر واعتزاز، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، القيادي الشهيد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق باسم سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي اغتاله جيش الإجرام في استهداف غادر طال عائلته وعائلة أخيه".

وأضاف: "لقد عرف الإعلام الشهيد صوتا من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغا في فصاحته، وجريئا في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلا".

وأكدت الحركة أن "هذا الاغتيال الغادر والحاقد الذي ارتكبه الكيان الصهيوني النازي المجرم، ضمن سلسلة من المجازر الوحشية والدموية التي سفكت خلال الساعات الماضية دماء المئات من الأبرياء والأطفال والنساء، بدعم وتشجيع وتمويل من الإدارة الأمريكية، أمام صمت العالم العاجز والجبان، سيزيدنا إصرارا وتصميما على التمسك بالدفاع عن شعبنا وحقوقه حتى إفشال أهداف العدوان كاملة".

هذا ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خمسة قياديين بارزين جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 560 آخرين في غارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان حكومة نتنياهو استئناف الحرب على القطاع، فيما لايزال عددا من الضحايا تحت الركام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع وديمونة بسبب صاروخ
"وجههم دموي وخونة للعهود".. الأزهر يشن هجوما حادا على إسرائيل
عصابات الجولاني الناصبية تهدم مصلى تاريخي صلى فيه الإمام السجاد عليه السلام في ريف حماة
حركة الجهاد الاسلامي تعلن استشهاد الناطق العسكري ابو حمزة اثر الغارات الاسرائلية الجبانة ليلة امس
🔹️أنباء عن عودة الإشتباكات بين عصابات الجولاني و العشائر البقاعية في حوش السيد علي ...
فلسطين تطالب بعقد دورة غير عادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين يهاجم الحكومة: لقد تحقق أعظم مخاوف
حماس: إقرار واشنطن بعلمها المسبق بالعدوان يؤكد شراكتها في الحرب على غزة
حزب الله: الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية ‏لا يحترمان أي تعهدات
الإعلام الحكومى فى غزة يعلن استشهاد 4 مسؤولين بارزين
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك