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سوريا - لبنان - فلسطين
🔹️أنباء عن عودة الإشتباكات بين عصابات الجولاني و العشائر البقاعية في حوش السيد علي ...
وكالة انباء براثا
149
2025-03-18
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