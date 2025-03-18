سوريا - لبنان - فلسطين

🔹️أنباء عن عودة الإشتباكات بين عصابات الجولاني و العشائر البقاعية في حوش السيد علي ...


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🔹️أنباء عن عودة الإشتباكات بين عصابات الجولاني و العشائر البقاعية في حوش السيد علي ...
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