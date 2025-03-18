فلسطين تطالب بعقد دورة غير عادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بعقد دورة غير عادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

جاء الطلب الفلسطيني على اثر استئناف اسرائيل جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

واستشهد اكثر من 400 فلسطيني وسقط مئات الجرحى في غزة، منذ صباح اليوم، تزامنا مع قطع اسرائيل الكهرباء عن القطاع ومنع دخول المساعدات الانسانية والطبية والاغاثية اليه.

وينتظر ان تبحث الدورة غير العادية للجامعة العربية التحرك العربي والدولي لالزام اسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني