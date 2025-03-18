سوريا - لبنان - فلسطين

منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين يهاجم الحكومة: لقد تحقق أعظم مخاوف


أعرب منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عن صدمته وغضبه إزاء قرار الحكومة العودة إلى القتال قبل إنقاذ الرهائن المتبقين في قطاع غزة، مؤكدين بانه اعظم مخاوفهم قد تحققت.

وقال منتدى عائلات الرهائن، في بيان صدر اليوم الثلاثاء حول العودة إلى القتال في غزة: "لقد تحقق أعظم مخاوف العائلات والمختطفين ومواطني إسرائيل، لقد اختارت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن المختطفين".

وأضاف البيان "نشعر بالصدمة والغضب والقلق إزاء التعطيل المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر لدى حماس، إن العودة إلى القتال قبل عودة آخر مختطف ستأتي على حساب 59 رهينة ما زالوا في غزة والذين كان من الممكن إنقاذهم وإعادتهم".

وتعتقد إسرائيل أنه من بين الرهائن الـ 59 المتبقين في قطاع غزة، يوجد 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء.

ومن بين الرهائن مواطن أمريكي واحد على قيد الحياة، وهو عيدان ألكسندر، مزدوج الجنسية، والذي كان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما اختطفته "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.

وبعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم "حماس" غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، بدأ في 19 كانون الثاني الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع استعادت خلالها إسرائيل 33 من الرهائن الذين خطفوا بمعظمهم في يوم الهجوم، بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت الدولة العبرية عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من اذار من دون توافق بشأن المراحل التالية.

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منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين يهاجم الحكومة: لقد تحقق أعظم مخاوف
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