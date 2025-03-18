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سوريا - لبنان - فلسطين
160 شهيدًا و300 مصاب (معظمهم أطفال ونساء) في حصيلة أولية للقصف الصهيوني الغادر على منازل ومدارس ومراكز إيواء وخيام نازحين في قطاع غزة.
وكالة انباء براثا
179
2025-03-18
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