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سوريا - لبنان - فلسطين
🔻عـاجـــــل : جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل سيراً على الأقدام إلى جنوبي بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وكالة انباء براثا
120
2025-03-18
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