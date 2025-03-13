غارات إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، الحدود اللبنانية السورية.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي لبنان".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا قبل قليل موقعا لإنتاج وتخزين أسلحة استراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.