سوريا - لبنان - فلسطين

زعيم طائفة الدروز: لا وفاق ولا توافق مع سلطات دمشق


صرّح زعيم طائفة الدروز في سوريا حكمت الهجري، الخميس، بإنه "لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق"، إذ تعهد الهجري، في كلمة له خلال لقائه عددا من الأشخاص، بـ"العمل لما هو مناسب للطائفة الدرزية"، واصفا حكومة دمشق بـ"المتطرفة وهي مطلوبة للعدالة الدولية".

كما أكد زعيم طائفة الدروز: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مضيفا "أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به.. وهذا حق من حقوقنا".

وفي تعليقه على أحداث الساحل السوري الأخيرة، قال: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل".

وجاء حديث الهجري بعد يوم من كشف مصادر محلية عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين الحكومة السورية وزعيم طائفة الدروز، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.

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