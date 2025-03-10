الارهابي الجولاني يوقع اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية لدمجها ضمن مؤسسات الدولة

أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وأوضحت الرئاسة السورية أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الارهابي ابو محمد الجولاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، موضحة أن الاتفاق ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.

وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.

يذكر ان قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ/ قسد/ تأسست بدعم أميركي في العاشر من تشرين الأول 2015، في محافظة الحسكة بسوريا، لقتال تنظيم داعش الارهابي وتتألف قواتها بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية، وتعتبر العمود الفقري لقسد